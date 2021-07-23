Son dakika: Şile'de A Haber ekibine alçak saldırı! Cankurtaranlar basın emekçilerini yerlerde tekmelediler | Video
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Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti.