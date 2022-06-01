SON DAKİKA! Suriye'ye yeni operasyon! İşte operasyondaki ilk hedef noktalar | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye operasyon ile ilgili en net açıklamayı yaptı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında 30 kilometre güvenli koridor oluşturulacağını ifade etti, "Münbiç ve Tel Rıfat'ı teröristlerden temizliyoruz." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hazırlıkların tamamlanması ile Suriye'ye operasyonun başlayacağını bildirmişti. Yine MGK bildirisinde de Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyon vurgusu yer almıştı.