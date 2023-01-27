Son Dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'adaylık' açıklaması: "Bu 6'lı masanın değil Meclis'in işi" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Bu konu Anayasa ve Meclis'in işidir. 6 'lı masanın işi değildir." ifadelerini kullandı.
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