SON DAKİKA: Terör mevzileri A Haber drone kamerasında! Teröristler havadan böyle görüntülendi...
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Son dakika haberleri... A Haber muhabirleri drone kamerası ile teröristlerin mevzilerini havadan böyle görüntüledi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmiş, "Artık tahammülümüz kalmadı, en kısa sürede gereken adımları atacağız" diyerek operasyonun sinyalini vermişti. A Haber, YPG/PKK'nın varlık gösterdiği Tel Rıfat'taki terör mevzilerini drone ile görüntüledi. Sık sık Türkiye'yi hedef alan saldırıların gerçekleştiği Şeyh İsa Köyü'nde teröristlerin hendekler kazdığı, mevzilerde nöbet tuttuğu, evleri karargaha çevirerek, yollarda devriyeler attığı görüldü. İşte o çarpıcı görüntüler...