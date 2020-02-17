Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'e 'Çelikten hat' kurdu | Video

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'e zırhlı birliklerden oluşan 'Çelik hat' kurdu! İdlib'de rejim güçlerinin sivil halka ve Mehmetçiklerimize kalleş saldırılarından sonra (TSK) Türk Silahlı Kuvvetleri, zırhlı birliklerle takviye ettiği hatları güçlendirmeye devam ediyor.