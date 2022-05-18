Video Haber Son Dakika | Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’tan acı haber! Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü! | Video
Son Dakika | Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’tan acı haber! Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü! | Video

Son Dakika | Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’tan acı haber! Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü! | Video

18.05.2022 | 00:54

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Son Dakika | Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’tan acı haber! Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü! | Video 03:35
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Son Dakika: Televizyonun ünlü ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt'tan bugün acı haber geldi. Bir süredir meme kanseri nedeniyle tedavi gören Özlem Sarıkaya Yurt, hastalığa yenik düştü. Ünlü spiker 39 yaşında yaşamını yitirdi. İşte ayrıntılar!

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