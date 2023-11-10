Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması

Son dakika haberi... Yargıtay'dan yapılan açıklamada, " Anayasa Mahkemesinin kararlarındaki anayasal ve yasal yetki aşımı olarak değerlendirilen uygulamalar var. AYM mevcut davada Anayasa koyucunun iradesini yok saymıştır" ifadeleri kullanıldı.