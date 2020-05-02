Son dakika: Yunanistan Girit Adası'ndaki 6,4 büyüklüğünde depremin Türkiye'ye etkisi olur mu? | Video
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Son dakika haberi... Yunanistan Girit Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası'nda meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Türkiye'deki fay hatlarını etkiler mi? Girit Adası'ndaki deprem Türkiye'de depreme sebep olur mu? Deprem Uzmanı Tolga Bekler, canlı yayında Ege Denizi Girit Adası'ndaki depremi değerlendirdi...