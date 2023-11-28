Sosyal medyada müstehcen yayın yaptı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul'da para karşılığında sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan 35 yaşındaki kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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