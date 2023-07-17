Sözcü'nün çirkin algısını yangına yerinde müdahale eden AK Parti Hatay Milletvekili bozdu | Video

Hatay'da orman yangının yaşandığı Müftüler köyüne giden Sözcü TV muhabiri, alevlere devletin müdahale etmediği algısını oluşturmaya çalıştı. O sırada bölge halkıyla birlikte alevleri söndürmeye çalışan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel duruma tepki gösterdi. "Hanımefendi ben AK Parti Hatay Milletvekiliyim. Orman teşkilatı burada, uçaklar burada yapmayın Allah aşkına ya." diyen Özel, "Bu nasıl bir iftira. Bakın buradayım ben Hatay Milletvekiliyim. İskenderun Bölge Müdürü burada." ifadelerini kullandı.