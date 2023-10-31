Video Haber Su borusu patladı, fışkıran su şelaleyi andırdı
Su borusu patladı, fışkıran su şelaleyi andırdı

Su borusu patladı, fışkıran su şelaleyi andırdı

31.10.2023 | 17:52

Sivas’ın Suşehri ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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