Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist yakalandı | Video
Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist yakalandı.
Yakalanan Cudi kod Hüda El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi.
CUDİ KOD HÜDA EL TUMA KİMDİR?
PKK/KCK-PYD/YPG'ye 2019 yılında katıldı. Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi'de eğitimler aldı. Haseke'de YPJ taburlarında faaliyet gösterdi. Barış Pınarı Harekatı döneminde Ras El Ayn'da TSK ve SMO'ya karşı cephede yer aldı.
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