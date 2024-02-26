Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist yakalandı | Video

PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde kadro olarak görev yapan Cudi kod Hüda El Tuma Barış Pınarı Harekatı Alanı'nda yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapma arayışındaydı. PKK'lı Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı.Yakalanan Cudi kod Hüda El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi.PKK/KCK-PYD/YPG'ye 2019 yılında katıldı. Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi'de eğitimler aldı. Haseke'de YPJ taburlarında faaliyet gösterdi. Barış Pınarı Harekatı döneminde Ras El Ayn'da TSK ve SMO'ya karşı cephede yer aldı.