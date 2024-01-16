TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Terör yok edilinceye kadar mücadelemiz sürecek" | Video
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu’nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenleniyor. Kurtulmuş, "Türkiye sorunlarını çözmeye muktedir devlettir. Terör belasını da yok edip tarihin çöplüğüne atacaktır" dedi.
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