Video Haber TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: "Bize köstek olmaya niyetlenenler var" | Video
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar:

TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: "Bize köstek olmaya niyetlenenler var" | Video

28.04.2023 | 12:27

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2023 bugün başladı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ün açılışında konuşuyor. Bayraktar, konuşmasında "TEKNOFEST, sessiz devrimin adı oldu. Sessiz devrimin dalgaları her geçen yıl genişliyor. 2023'te başvuran sayısı 1 milyonu aştı.'Dokunacağız' dedikleri tüm platformlara yalnızca aziz milletimiz dokunabilir. Dünya takdir ederken köstek olanlar var" dedi.

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