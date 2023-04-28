TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: "Bize köstek olmaya niyetlenenler var" | Video
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2023 bugün başladı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ün açılışında konuşuyor. Bayraktar, konuşmasında "TEKNOFEST, sessiz devrimin adı oldu. Sessiz devrimin dalgaları her geçen yıl genişliyor. 2023'te başvuran sayısı 1 milyonu aştı.'Dokunacağız' dedikleri tüm platformlara yalnızca aziz milletimiz dokunabilir. Dünya takdir ederken köstek olanlar var" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:34
Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video 28.04.2023 | 12:09
07:29
01:10
18:57
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Demirtaş terörist ve bölücüdür" | Video 28.04.2023 | 12:08
03:36
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video 28.04.2023 | 12:06
01:10
02:27
SON DAKİKA! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı | Video 28.04.2023 | 10:46
01:44
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor | Video 28.04.2023 | 09:26
01:06
Bakan Varank söz verdi, Togg gelin arabası oldu | Video 28.04.2023 | 08:50
01:50
03:30
İzmir'deki büyük yangın için helikopterler havalandı | Video 28.04.2023 | 01:07
01:20
05:11
03:35
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın | Video 27.04.2023 | 23:07
01:18
Meksika’da lastiği patlayan kamyon 5 araca ve eve çarptı | Video 27.04.2023 | 22:49
00:38
02:34
Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! | Video 27.04.2023 | 20:25
00:45
01:53
Türkiye’deki seçimler için KKTC’de oy verme işlemi başladı | Video 27.04.2023 | 18:32