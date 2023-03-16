Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! CHP'den '18 Mart' çarkı: Neler istenecek? Ne tavizler verilecek? | Video

PKK elebaşlarının günlerdir methiyeler düzdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklenmesi çağrısı yaptığı 6'lı koalisyon ve adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin davetine tam da milletin Çanakkale şehitlerini andığı 18 Mart tarihinde karşılık vereceğini duyurmuştu. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile görüşmenin bu tarihe alınması kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, CHP'den çark sinyali geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te gelen soru üzerine HDP ile görüşme tarihinin yarına (17 Mart) çekilmeye çalışıldığını söyledi. Henüz bu konuda CHP'den resmi açıklama gelmedi.