Terör örgütlerine Jandarma Komando pençesi: Zorlu arazi şartlarında vatan nöbeti!

Bölücü terör örgütü PKK/KCK ile 40 yıldır mücadele eden Türkiye, güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla terörü bitirme noktasına getirdi. Terörle mücadele kapsamında kurulan üs bölgeleri hem Türk Silahlı Kuvvetleri için lojistik önem taşıyor hem de sınır güvenliğini sağlamakta kilit görev alıyor. SABAH ekibi de komandoların, ailelerinden uzakta ağır ekipman ve coğrafi koşullara aldırmaksızın, gece-gündüz demeden zorlu arazi şartlarına rağmen huzur ve güvenliğimiz canla başla sürdürdüğü mesaisine tanıklık etti.