Video Haber Terör örgütü mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı | Video
Terör örgütü mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı | Video

Terör örgütü mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı | Video

01.04.2025 | 15:53

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Pençe Kilit bölgesinde Ramazan Bayramında da devam eden arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son haftalarda PKK/PYD-YPG'li teröristlerin sözde yöneticileri ile kesilen iletişimleri sonucunda aç ve susuzluk içinde kalmasıyla, TSK'ya teslim olan terörist sayısı arttı.

Teslim olan terörist, ilk ifadesinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yöneticilerinin onları düşünmediğini, açlık ve sefalet içinde teslim olmaktan başka çareleri kalmadığını belirtti.

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