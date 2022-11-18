Video Haber Terörist Albashir'in yeni görüntüsü çıktı: Saldırı noktasını böyle belirlemişler | VİDEO
Terörist Albashir'in yeni görüntüsü çıktı: Saldırı noktasını böyle belirlemişler | VİDEO

Terörist Albashir'in yeni görüntüsü çıktı: Saldırı noktasını böyle belirlemişler | VİDEO

18.11.2022 | 20:54

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Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in 22 Ekim Cumartesi akşamı saat 18.08 sıralarında İstiklal Caddesi’nde yaptığı keşfin görüntüleri ortaya çıktı.

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