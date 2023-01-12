Terörist cenazesi için kapıda bekleyen HDP'li Beştaş: "PKK ile hiçbir bağımız yok" | Video
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Daha önce birçok kez terörist cenazesine katılan ve 'bu cenazelere katılmaya devam edeceğiz." diyen, her fırsatta terör sözcülüğü yapan HDP'li Meral Danış Beştaş'tan canlı yayında dikkat çeken bir PKK çıkışı geldi. Beştaş açıklamasında, PKK ile hiçbir bağlarının omadığını dile getirdi.