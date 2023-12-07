TikTok kapatılacak mı? TikTok temsilcisi TBMM'de komisyona bilgi verdi | Video
TikTok'ta tepki çeken yayınlar ile para toplanmasının ardından 'TikTok kapanacak mı?' sorusu gündeme geldi. TikTok, yaşananlar üzerine Dijital Mecralar Komisyonu'na davet edildi. Bugün saat 11.00'da başlayan toplantıya TikTok Avrasya Yöneticisi Emir Gelen ve ekibi de katıldı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Siz de bir babasınız, amcasınız, dayısınız bu yayın açma ile ilgili şahsi ve kurumsal düşüncenizi açıklar mısınız?" sorusu ile TikTok'un savunmasını istedi.
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