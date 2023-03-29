TOGG çekilişi bugün gerçekleşiyor! TOGG çekilişi canlı yayın izle | Video
Türkiye'nin yerli otomobili Togg başvuru süreci sona erdi. Togg çekiliş adımı da bugün atılacak. 'Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta' sorusu cevap buldu. Yerli otomobil başvuru sayısı 180 bine dayanarak rekor kırarken, aralarından 20 bin kişi, Togg T10X'in ilk kullanıcıları olacak. 20 bin kişinin yanı sıra 20 bin kişi de yedek listede yer alacak. Togg fiyat listesi 953 bin TL'den başlıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Milli Elektrikli Tren için sona gelindi | Video 29.03.2023 | 13:56
00:40
03:24
52:15
03:17
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı | Video 29.03.2023 | 13:24
04:58
06:43
TOGG çekilişi bugün gerçekleşiyor! TOGG çekilişi canlı yayın izle | Video 29.03.2023 | 12:28
00:32
00:11
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona net mesaj: Çocuklarımızın katili 29.03.2023 | 09:17
00:20
Meksika’da 3 katlı evde yangın: 7 ölü | Video 29.03.2023 | 00:22
00:39
İzmir’de 3.5 büyüklüğünde deprem | Video 29.03.2023 | 00:17
00:27
Emine Erdoğan'dan Türkevi’ne ziyaret | Video 28.03.2023 | 23:15
01:23
ABD’de çekici kazaya müdahale eden polis araçlarını biçti | Video 28.03.2023 | 21:43
04:10
10:21
01:47
05:56
ABD’deki okul saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı | Video 28.03.2023 | 18:54
02:07
Sahte engelli raporu operasyonunda 8 gözaltı | Video 28.03.2023 | 18:54
00:38
02:39
Mehmet Barlas | Defne Hastanesi açıldığında hiç utanmayacak mısınız? 28.03.2023 | 16:28