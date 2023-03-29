TOGG çekilişi bugün gerçekleşiyor! TOGG çekilişi canlı yayın izle | Video

Türkiye'nin yerli otomobili Togg başvuru süreci sona erdi. Togg çekiliş adımı da bugün atılacak. 'Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta' sorusu cevap buldu. Yerli otomobil başvuru sayısı 180 bine dayanarak rekor kırarken, aralarından 20 bin kişi, Togg T10X'in ilk kullanıcıları olacak. 20 bin kişinin yanı sıra 20 bin kişi de yedek listede yer alacak. Togg fiyat listesi 953 bin TL'den başlıyor.