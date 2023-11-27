Toroslara mevsimin ilk karı düştü
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl’e mevsimin ilk karı yağdı.
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