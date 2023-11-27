Video Haber Toroslara mevsimin ilk karı düştü
Toroslara mevsimin ilk karı düştü

Toroslara mevsimin ilk karı düştü

27.11.2023 | 00:09

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl’e mevsimin ilk karı yağdı.

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