Turgut Altınok, Ankara için vaatlerini sıraladı | Video

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu. Ankara'nın önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacağını söyleyen Altınok, "Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak." dedi. Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz." diye konuştu.