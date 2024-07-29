Video Haber Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK’lı teröristlere MİT’ten nokta operasyon | Video
Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK’lı teröristlere MİT’ten nokta operasyon | Video

Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK’lı teröristlere MİT’ten nokta operasyon | Video

29.07.2024 | 10:22

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK’lı Ronahi Dilhvin kod adlı Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü’yü Irak’ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti. Terörist Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.

MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Hakurk'ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile DURAN ile Dilan ÖKLÜ nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

RONAHİ DİLHVİN KOD ADLI VESİLE DURAN VE ARİN TOLHİLDAN KOD ADLI DİLAN ÖKLÜ KİMDİR?
Ronahi Dilhvin kod adlı Vesile Duran, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı/ideolojik eğitim almasının akabinde söz konusu bölgede faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde faaliyet göstermekteydi.
Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü, örgüt tarafından, 2014 yılında henüz 15 yaşında iken silah altına alındı. Irak'ın kuzeyinde zorunlu silahlı/ideolojik eğitime tabi tutuldu. Aynı zamanda 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK mensubu Tolhildan Zevki kod adlı Vedat ÖKLÜ'nün kardeşi olan Dilan ÖKLÜ, etkisiz hale getirilmeden önce Hakurk alanında faaliyet yürütüyordu.

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