"Türk Pentagonu" Ay Yıldız Projesi'nin temeli atılacak | Video
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle taçlandırılan Büyük Taarruz’un 99. yıldönümü, başkentte coşkulu etkinliklerle kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir’de Ata’nın huzurunda başlayacak program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) “Ay Yıldız Projesi”nin temel atma törenine katılacak.