Türkiye genelinde “Aile Yılı Yürüyüşü” düzenlendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" kapsamında Türkiye genelinde “Aile Yılı Yürüyüşü” gerçekleşti.
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