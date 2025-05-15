Video Haber Türkiye genelinde “Aile Yılı Yürüyüşü” düzenlendi
Türkiye genelinde “Aile Yılı Yürüyüşü” düzenlendi

Türkiye genelinde “Aile Yılı Yürüyüşü” düzenlendi

15.05.2025 | 23:36

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" kapsamında Türkiye genelinde “Aile Yılı Yürüyüşü” gerçekleşti.

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