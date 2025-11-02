Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video

02.11.2025 | 14:07

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin Türkiye ile coğrafi ve tarihi güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasında su yönetimi konusunda bir mutabakat zaptı imzalanacağını söyledi.