Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video
02.11.2025 | 14:07
Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin Türkiye ile coğrafi ve tarihi güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasında su yönetimi konusunda bir mutabakat zaptı imzalanacağını söyledi.
