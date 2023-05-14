Video Haber Türkiye sandık başında! Oy kullanma işlemi başladı | Video
Türkiye sandık başında! Oy kullanma işlemi başladı | Video

Türkiye sandık başında! Oy kullanma işlemi başladı | Video

14.05.2023 | 08:51

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'a kadar sürecek.

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