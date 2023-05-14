Türkiye sandık başında! Oy kullanma işlemi başladı | Video
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'a kadar sürecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
Afet bölgesinde oy verme işlemleri başladı | Video 14.05.2023 | 09:08
02:12
Başkan Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı | Video 14.05.2023 | 08:51
01:16
01:56
Başkan Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullanacak | Video 14.05.2023 | 08:53
04:36
Türkiye sandık başında! Oy kullanma işlemi başladı | Video 14.05.2023 | 08:51
00:14
07:55
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya’yı ziyaret etti | Video 13.05.2023 | 23:28
02:35
01:28
01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı | Video 13.05.2023 | 22:13
02:52
İsrail savaş uçakları Gazze’de sivillerin evlerini bombaladı | Video 13.05.2023 | 21:49
08:00
01:19
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü | Video 13.05.2023 | 21:21
01:07
Tren garındaki vagonlarda yüksek gerilime kapıldı | Video 13.05.2023 | 20:47
04:04
Afyonkarahisar'da 2 aracın kundaklandığı anlar kameralara yansıdı | Video 13.05.2023 | 18:21
00:34
Rusya'nın Ukrayna sınırında savaş uçağı ve helikopter düştü: 2 ölü | Video 13.05.2023 | 18:22
53:51
Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'da önemli açıklamalar | Video 13.05.2023 | 17:03
00:14
00:46