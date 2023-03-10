Türkiye seçim sürecine gidiyor! Seçim imzası saat 14’te... | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı almasından sonra gözler YSK'ya çevrilecek. YSK'nın yarın toplanarak 14 Mayıs için seçim kararı alması bekleniyor. Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te seçim kararını açıklayacak.