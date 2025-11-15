Türkiye ve KKTC'den 'Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı' 15.11.2025 | 11:09 KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı öncesinde, Aydın'ın Didim ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve KKTC Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla '2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikat kapsamında; su altı ve su üstü intikali, kritik bölgeye yaklaşma ve müdahale prosedürleri uygulanarak, operasyon senaryosu başarıyla gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Özel Harekat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından tatbikatın görüntüleri paylaşılarak, "2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatımız kapsamında, Kıbrıs Polis Özel Harekat ekiplerimizle omuz omuza görev alarak birliğimizi ve dayanışmamızı bir kez daha gösterdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde, aynı ideal etrafında kenetlenen iki kardeş teşkilat olarak; özgürlük mücadelesinin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, kardeş ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. Tatbikatın görüntüleri, film sahnelerini aratmadı.