Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde Bakan Varank'tan önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 6'lı koalisyonun ortak mutabakat metnine tepki göstererek "Bizim yaptıklarımızı kendilerine hedef olarak koymuşlar. Bizim yaptıklarımıza hayalleri bile erişemez." dedi.