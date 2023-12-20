Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli | Video
ABD'li Wall Street Journal gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetlerini mercek altına altığı bir analize imza attı. Türkiye'nin ve MİT'in birbiri ardına yürüttüğü diplomatik girişimleriyle uluslararası arenada dikkat çekici bir yeni rolü olduğunu aktaran WSJ, Türkiye'nin ABD ile Rusya arasında arabuluculuk çalışmaları yaptığına dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
01:12
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem | Video 20.12.2023 | 09:03
01:45
Kafes-22 Operasyonları'nda 302 şüpheli şahıs yakalandı | Video 20.12.2023 | 09:03
02:12
Servis otobüsü alev alev yandı, faciadan dönüldü 20.12.2023 | 00:25
04:45
Başakşehir’de hamile öğretmene saldıran veli kamerada 19.12.2023 | 20:22
03:15
Filistinliler yakınlarını toplu mezarlara defnetmeye devam ediyor 19.12.2023 | 20:22
00:12
Osmaniye’de tır ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı 19.12.2023 | 20:22
06:16
İran'dan ABD'ye "misyon" misillemesi | Video 19.12.2023 | 18:38
01:34
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman verilecek? Tarih netleşiyor | Video 19.12.2023 | 15:13
01:41
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu... | Video 19.12.2023 | 14:23
14:15
Başkan Erdoğan: "AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli" | Video 19.12.2023 | 14:16
05:11
Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov ölüm yıl dönümünde anıldı | Video 19.12.2023 | 13:53
01:54
Meral Akşener savaş ilan etti! "Varım, buyursunlar!" | Video 19.12.2023 | 13:13
03:03
Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu | Video 19.12.2023 | 12:51
00:34
00:50
3 organize suç örgütü lideri yakalandı | Video 19.12.2023 | 08:21
08:52
Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü | Video 19.12.2023 | 08:10
00:12
İsrail, Suriye ordusuna ait karakolu vurdu 19.12.2023 | 00:27
03:07
SON DAKİKA | Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe korkutan depremler 19.12.2023 | 00:29
05:43
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Kuveyt’e taziye ziyareti 18.12.2023 | 23:18