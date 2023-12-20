Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli | Video

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetlerini mercek altına altığı bir analize imza attı. Türkiye'nin ve MİT'in birbiri ardına yürüttüğü diplomatik girişimleriyle uluslararası arenada dikkat çekici bir yeni rolü olduğunu aktaran WSJ, Türkiye'nin ABD ile Rusya arasında arabuluculuk çalışmaları yaptığına dikkat çekti.