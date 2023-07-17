Video Haber Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı | Video
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı | Video

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı | Video

17.07.2023 | 20:04

Son dakika haberi: Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzeinde seyrettiği son günlerde orman yangınları da artmaya başladı. Yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ekipler anında müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınları söndürmek için yoğun çaba harcanıyor. Çanakkaleye gelerek bölgedeki yangını yerinde inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 köyün yangından etkilendiğini söyledi. Yumaklı, Çan-Çanakkale yolunun ulaşıma kapatıldığı bilgisini verdi. İşte yurdun birçok noktasındaki orman yangınlarında son durum...

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