Video Haber Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu! Tam 26 km | Video

Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu! Tam 26 km | Video

Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu! Tam 26 km | Video
12.07.2020 | 16:23

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Hatay’da Arsuz-Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan karayolu ve bisiklet yolunun açılışı yapııldı. 26 km uzunluğundaki bisiklet yolu Türkiye’nin en uzunu olma özelliğini taşıyor.

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