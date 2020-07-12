Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu! Tam 26 km | Video
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Hatay’da Arsuz-Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan karayolu ve bisiklet yolunun açılışı yapııldı. 26 km uzunluğundaki bisiklet yolu Türkiye’nin en uzunu olma özelliğini taşıyor.