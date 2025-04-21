Video Haber TÜRKSAT 6A hizmete alındı! İşte o tarihi anlar | Video
TÜRKSAT 6A hizmete alındı! İşte o tarihi anlar | Video

TÜRKSAT 6A hizmete alındı! İşte o tarihi anlar | Video

21.04.2025 | 15:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreninde açılamalarda bulundu. TÜRKSAT 6A ile birlikte uzayda toplam 10 aracımızın bulundunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi." ifadelerini kullandı.

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