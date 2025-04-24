Tuzla'da arıtma tesisinde patlama! Çok sayıda yaralı var
Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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