Video Haber Tuzla'da arıtma tesisinde patlama! Çok sayıda yaralı var
Tuzla'da arıtma tesisinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Tuzla'da arıtma tesisinde patlama! Çok sayıda yaralı var

24.04.2025 | 19:59

Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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