Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga

Tuzla'da semt pazarında meydana gelen olayda, esnaf ve müşteriler arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine kasa, sopa ve meyve-sebze ile saldırırken, bir kişinin elindeki döner bıçağı da dikkat çekti. Öte yandan yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken, bir polis memurunun da başına darbe aldığı görülüyor.