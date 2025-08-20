Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga
Tuzla'da semt pazarında meydana gelen olayda, esnaf ve müşteriler arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine kasa, sopa ve meyve-sebze ile saldırırken, bir kişinin elindeki döner bıçağı da dikkat çekti. Öte yandan yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken, bir polis memurunun da başına darbe aldığı görülüyor.
