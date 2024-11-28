Umman Sultanı Külliye'de resmi törenle karşılandı | Video

Ankara'yı ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde resmi tören düzenlendi.