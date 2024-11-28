Video Haber Umman Sultanı Külliye'de resmi törenle karşılandı | Video
Umman Sultanı Külliye'de resmi törenle karşılandı | Video

Umman Sultanı Külliye'de resmi törenle karşılandı | Video

28.11.2024 | 16:22

Ankara'yı ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde resmi tören düzenlendi.

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