Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, yakın arkadaşı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video 28.04.2020 | 18:49
36:42
06:07
00:22
04:03
00:11
Başka eve taşınmak isteyen oğlunu öldürdü! Öfkeli baba tutuklandı | Video 28.04.2020 | 16:38
05:43
00:45
Bodrum’da şehre inen domuzu böyle beslediler | Video 28.04.2020 | 16:33
02:28
Nur Yerlitaş’ın cenazesi helallik alınmak üzere evine getirildi | Video 28.04.2020 | 16:19
00:29
02:22
02:18
01:11
02:20
Salgında ilk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti | Video 28.04.2020 | 15:33
01:35
02:26
Dışarıda maskesiz gezene para cezası kesiliyor! | Video 28.04.2020 | 15:28
10:01
07:03
00:53
00:15
Koronavirüs’ü hiçe sayıp parti yaptılar, emniyet affetmedi! | Video 28.04.2020 | 14:28
İstanbul'da hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen Yerlitaş, Ulus Mezarlığı'na defnedildi.2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi. Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü. Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı. Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.