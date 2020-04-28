Video Haber Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, yakın arkadaşı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, yakın arkadaşı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, yakın arkadaşı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video
28.04.2020 | 15:51
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İstanbul'da hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen Yerlitaş, Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi. Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü. Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı. Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.

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