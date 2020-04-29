Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, annesinin tabutu başında uzun süre dua etti | Video
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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un, annesi Necla Poyraz için tabutu başında uzunca süre dua ettiği anlar sosyal medyadan paylaşıldı... Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreni için Ersoy’un İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin aldığı öğrenildi.