Video Haber Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasının detayları ortaya çıktı | Video
Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasının detayları ortaya çıktı | Video

Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasının detayları ortaya çıktı | Video

28.11.2021 | 00:20

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Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in günlük kullandığı antidepresan ilacından 15 adet kullanarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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