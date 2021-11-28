Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasının detayları ortaya çıktı | Video
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Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in günlük kullandığı antidepresan ilacından 15 adet kullanarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.