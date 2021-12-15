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OTOMATİK OYNAT
00:58
Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu | Video 15.12.2021 | 19:24
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SON DAKİKA: İstanbul'da suya yüzde 17.80 oranında suya zam! | Video 15.12.2021 | 19:22
00:36
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MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı! Hedefler başarıyla vuruldu | Video 15.12.2021 | 17:50
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İBB’nin Halk Ekmek yalanı canlı yayında ortaya çıktı | Video 15.12.2021 | 16:23
04:30
Salih Tuna | Ekrem ilen Ali 15.12.2021 | 15:28
03:06
Engin Ardıç | Zırvanın dibi 15.12.2021 | 14:08
05:42
Yavuz Donat | Gakkoşlar diyarından Türkiye'ye bakış 15.12.2021 | 14:03
02:03
Mehmet Barlas | 2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi 15.12.2021 | 13:59
00:27
Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video 15.12.2021 | 13:08
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Son Dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı | Video 15.12.2021 | 12:12
05:18
05:13
İBB'nin Metro çalışması vatandaşı isyan ettirdi | Video 15.12.2021 | 09:49
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BAE'den ABD'ye F-35 anlaşmasından çekilme tehdidi | Video 15.12.2021 | 01:12
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İstanbul'da trafik kilitlendi! | Video 14.12.2021 | 18:28
İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu belirlendi. Doktorlar tarafından da muayene edilen Ergül, taburcu işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Önce İzmir'deki evine gidecek olan Ergül'ün daha sonra tedavisine de yine İzmir'de devam edeceği belirtildi.