Video Haber Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu | Video
Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu | Video

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu | Video

15.12.2021 | 19:24

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İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu belirlendi. Doktorlar tarafından da muayene edilen Ergül, taburcu işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Önce İzmir'deki evine gidecek olan Ergül'ün daha sonra tedavisine de yine İzmir'de devam edeceği belirtildi.

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