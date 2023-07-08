Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti | Video
Son dakika haberi… Usta sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi, "Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz" sözleriyle duyurdu. Sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu olan Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi tüm sanat camiasını yasa boğarken Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur da sosyal medyadan duygulandıran bir açıklamada bulundu.
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