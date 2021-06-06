Video Haber Uzman isim LGS 2021'i değerlendirdi | Video

Uzman isim LGS 2021'i değerlendirdi | Video

Uzman isim LGS 2021'i değerlendirdi | Video
06.06.2021 | 16:46

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Binlerce öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavı gerçekleştirilen 2 oturumla birlikte tamamlandı. Sınava ilişkin değerlendirmelerde bulunan eğitimci Dr. Özge Aslan, "Sınavın en belirleyici testinin matematik dersi olduğunu söyleyebilirim. Matematik testindeki soruların büyük bir çoğunluğunu zor olarak nitelendirebiliriz” dedi.

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8. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı LGS ülke genelinde 17 bin 793 okulda saat 9.30 ve 11.30 olmak üzere iki oturumda tamamlandı. Gerçekleştirilen sınava her öğrenci sınava kendi okulunda katılım sağladı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulandığı sınavda veliler dışarıda öğrenciler ise içeride ter döktü. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı LGS sonrası öğrenciler özellikle Matematik sorularının zor olduğunu belirtirken gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Eğitimci Dr. Özge Aslan ise sınav sonrası sorulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKÇE TESTİNDE ÇIKARIM YAPMA BECERİSİ ÖLÇÜLDÜ"
Sınav sonrası sorulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Özge Aslan, "Zor bir dönemden geçtik. Yetişkinler için bile zor olan pandemi sürecinde 8. Sınıf öğrencileri için oldukça zorlayıcı bir süreçti. Öğrenciler şartlara rağmen iyi hazırlandı. Sınava genel anlamda değerlendirecek olursak; iki oturum halinde gerçekleşti. İlk oturumda dört dersten Türkçe testinin diğer derslere oranla daha eleyici olduğunu söyleyebilirim. Türkçe testinde metni okuma, yorum yapma, metinden yola çıkarak çıkarım yapma becerisinin ölçüldüğü bir sınavdı. Metni okuma hem ayırt edici bir özellik olarak test çözüm tekniklerini gerekli kıldı" dedi.

"İŞLEM ADIMLARININ FAZLA OLMASI ÖĞRENCİYE ZAMAN KAYBETTİRDİ"
Matematik sorularının zorluğuna değinen Arslan, "İkinci oturumda ise, sayısal oturumun en belirleyici hatta tüm sınavın en belirleyici testinin matematik dersi olduğunu söyleyebilirim. Matematik testindeki soruların büyük bir çoğunluğunu zor olarak nitelendirebiliriz. Matematik testinde şekil ve grafik sorularının fazla olduğunu da belirtmek gerek. İşlem adımlarının fazla olması öğrenciye hem zaman kaybettirdi. Fen Bilimleri testinde ise deney sorularının fazla olduğunu yine deneyden yola çıkarak çıkarım yapılması istenen bir sınavdı. İlk oturum sonrası tüm öğrenciler çok mutluydu çünkü genel olarak sınavı kolay olarak benimsediler. İkinci oturumda ise özellikle matematik testi sonrasında belli sorularda çok zaman kaybettiklerini söylediler" diye konuştu.

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