Vali Ali Yerlikaya açılış öncesi dev hastane ile ilgili bilgileri paylaştı | Video

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Hastane faaliyete girmiş, ancak pandemi süreci nedeniyle resmi açılış töreni gerçekleştirilememişti. Açılış öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ali Yerlikaya dev hastane ile ilgili bilgileri paylaştı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor. Dev hastanenin açılışından hemen önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan paylaşımlar geldi.

BAKAN KOCA'DAN KARTAL ŞEHİR HASTANESİ PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Hazırlıkları tamamlanan İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı, COVID-19 sebebiyle ertelenmişti. Toplam yatak kapasitesi 1.105. Ayakta hasta poliklinik tedavi kapasitesi 3,5 milyon. Yılların Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi yeni imkânlarıyla hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

VALİ YERLİKAYA'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binası ve tesisleriyle Şehir Hastanesi oluyor.

Hastanemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılıyor.

İstanbulumuza ve ülkemize hayırlı olsun.

KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 290 dönüm arsa üzerine kuruldu. Koşuyolu dahil olmak üzere bütün alan şehir hastanesi olarak planlandı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin toplam kapalı alanı 302 bin metrekare, yatak kapasitesi ise bin 105. Planlanan yatak kapasitesi ilk olarak bin 72'ydi. Kapasite daha sonra bin 105'e çıkarıldı.

Hastanede poliklinik sayısı 210, ayrıca 43 tane ameliyathaneye sahip, 25 adet de diyaliz yatağı mevcut...