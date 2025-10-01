Vize engeli değil, vicdansızlık!

Almanya'da yaşayan Onur Çeçen, Ağustos ayında çalıştığı restoranda ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı. Türkiye'deki anne ve babası, belki de son kez oğullarını görmek için yanında olamayacak. İşte detaylar!