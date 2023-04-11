Yapay zekayla geliştirilen “sanal haber sunucusu” haber sunmaya hazırlanıyor | Video
Yapay zeka hayatın her alanının etkilemeye devam ediyor. Kuveyt Times'ın bir iştiraki olan Kuveyt News, yapay zekayla geliştirilen sanal haber sunucusu Fedha’yı tanıttı. Sosyal medya hesabı üzerinden tanıtımı yapılan Fedha’nın dış görünüşü, sarı saçlı, renkli gözlü, siyah ceket ve beyaz tişört giyen bir kadın olarak tasvir edildi.
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