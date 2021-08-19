Video Haber Yavuz Donat | Aksaray buluşması

Yavuz Donat | Aksaray buluşması

Yavuz Donat | Aksaray buluşması
19.08.2021 | 17:57

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Yavuz Donat'ın 19.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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