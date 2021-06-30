Video Haber Yavuz Donat | Aksaray merkez, akıllı olsun herkes

Yavuz Donat | Aksaray merkez, akıllı olsun herkes

Yavuz Donat | Aksaray merkez, akıllı olsun herkes
30.06.2021 | 13:09

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Yavuz Donat'ın 30.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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