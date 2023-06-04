Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevini Mehmet Muş'tan devraldı | Video
Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gerçekleştirilen törenle görevini Mehmet Muş'tan devraldı.
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